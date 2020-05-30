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تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

السبت، 30 مايو 2020 03:59 ص
تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم الفنان الراحل حسن حسنى
كتب عمرو صحصاح

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تشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.
 
كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى منذ قليل عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.
 
وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى  فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
 
وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
 
 
 

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