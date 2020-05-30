تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمطرية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وقاموا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم .
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد ان معلومات وردت وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام اثنين من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 3 سلاح أبيض "مطواة" - كونتاكت توصيل كهربائى).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما له معلومات مسجلة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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