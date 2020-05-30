تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمطرية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وقاموا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد ان معلومات وردت وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام اثنين من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 3 سلاح أبيض "مطواة" - كونتاكت توصيل كهربائى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما له معلومات مسجلة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.