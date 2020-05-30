اليوم السابع
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تايوان توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

السبت، 30 مايو 2020 10:18 ص
تايوان توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
تايبه (رويترز)

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قالت حكومة تايوان اليوم السبت، إنها وافقت على استخدام عقار ريمديسيفير الذى تصنعه شركة جيلياد ساينسز كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وتتسابق الحكومات للحصول على إمدادات كافية من ريمديسيفير الذي وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الشهر على استخدامه.

وقالت شركة جيلياد ساينسز التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفي لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان إن إدارة الأغذية والعقاقير التايوانية أخذت في الاعتبار "حقيقة أن كفاءة وسلامة ريمديسيفير تدعمهما أدلة أولية" وأن دولا أخرى وافقت على استخدامه.

وعلى هذا الأساس قال المركز إن الشروط استوفيت للموافقة على استخدام العقار لعلاج حالات العدوى "الشديدة" بكوفيد-19.

ونجحت تايوان في الحد من انتشار فيروس كورونا بفضل الرصد المبكر والوقاية إلى جانب نظام الرعاية الصحي المتميز لديها.

ورصدت 442 حالة وسبع وفيات فقط بالمرض. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين ولا توجد سوى 14 حالة لا تزال قيد العلاج.

 


عقار ريمديسيفير

كورونا

فيروس كورونا

تايوان

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