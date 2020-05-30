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بلجيكا: لم يتم تحديد موعد بدء إجراء اختبار الأجسام المضادة ضد كورونا

السبت، 30 مايو 2020 03:04 م
بلجيكا: لم يتم تحديد موعد بدء إجراء اختبار الأجسام المضادة ضد كورونا مرضى كورونا
كتب : أحمد علوى

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قال ستيفن فان جوشت عالم الفيروسات والأوبئة البلجيكى والمتحدث بإسم الحكومة الفيدرالية ،إنه لا يوجد توقيت محدد حتى الآن ، لإجراء اختبار الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا من خلال الطبيب العام، ولكن بشكل عام بات الامر قريب للغاية، وسيتمكن الجميع من إجراؤه.

وكانت وزيرة الصحة العامة الاتحادية ماجي دي بلوك قد أعلنت أمس الجمعة أن إختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة ضد الفيروس أصبحت متاحة للجميع في بلجيكا.

وتحلل هذه الاختبارات ، التي تسمى الاختبارات المصلية ، عينة دم الشخص للتحقق مما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس في وقت سابق أم لا ، من خلال البحث عن وجود أجسام مضادة في دمه.

وقال فان جوشت ان هذه الإختبارات ستخصص فقط للأشخاص الذين يذهبون إلى الطبيب العام ويعانون من الأعراض أو يتم إدخالهم إلى المستشفى ،مضيفاً "إذا كانت الأعراض مستمرة ، فإن مسحة الأنف (اختبار PCR القياسي) قد تكون سلبية في بعض الأحيان".

وأضاف،" يمكن بعد ذلك استخدام اختبار الدم للأجسام المضادة لإعطاء معلومات إضافية وإجراء التشخيص الكامل وبشكل صحيح".

يمكن للجميع أيضًا أن يطلبوا اختبار مصلى إذا كان لديهم فضول لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا أم لا، ومع ذلك، في هذه الحالات ، سيتعين على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء الاختبار دفع ثمنها بأنفسهم ، وربما لن يتم تعويضهم من قبل التأمين الصحي .

 

 


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