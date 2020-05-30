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النائب عمر وطنى ثانى برلمانى يصاب بفيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 03:03 م
النائب عمر وطنى ثانى برلمانى يصاب بفيروس كورونا النائب عمر وطني
كتبت : نورا فخرى

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أكدت مصادر مطلعة لليوم السابع، خضوع النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة، للعزل بإحدى المستشفيات الخاصة ، بعد ثبوت اصابته بفيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" ليكون ثانى برلمانى يصاب بالفيروس بعد النائبة شيرين فراج

 

وقالت المصادر البرلمانية، إن احتجاز النائب عمر وطنى ، داخل المستشفى جاء بعد إيجابية التحاليل التى أجراها بعد تشككه بإصابته بفيروس كورونا، على أن يبدأ اليوم بتلقى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس

 

وأكدت المصادر البرلمانية، أن الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى فى ضوء توجيهات رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تسخر كل إمكانيات المجلس تحت رغبة أيا من النواب الذين يتم إصابتهم، وسيتم التواصل مع البرلمانى يوميا للاطمئنان على حالته الصحية.


مجلس النواب

الصحة

امانة النواب

كورونا

عمر وطنى

عمر وطني

النائب عمر وطني

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