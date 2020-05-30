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العراق.. الإعلام الأمني: مقتل إرهابيّ وإصابة آخر في كركوك

السبت، 30 مايو 2020 11:56 ص
العراق.. الإعلام الأمني: مقتل إرهابيّ وإصابة آخر في كركوك الجيش العراقى
كتب كامل كامل

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أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، مقتل إرهابي وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام في كركوك بالعراق.

وذكر بيان للخلية نشرته  وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"إرهابياً قتل وأصيب آخر ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن"القوات الأمنية اشتبكت مع الإرهابيين الاثنين ولا يزال البحث جارياً عن الإرهابي المصاب"، مبيناً أن القوات الأمنية عثرت على سلاح الإرهابي المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7".

 

 


العراق

كركوك

مقتل ارهابى

وكالة الانباء العراقية

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