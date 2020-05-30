العراق.. الإعلام الأمني: مقتل إرهابيّ وإصابة آخر في كركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، مقتل إرهابي وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام في كركوك بالعراق.

وذكر بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"إرهابياً قتل وأصيب آخر ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن"القوات الأمنية اشتبكت مع الإرهابيين الاثنين ولا يزال البحث جارياً عن الإرهابي المصاب"، مبيناً أن القوات الأمنية عثرت على سلاح الإرهابي المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7".