اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 05:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

السبت، 30 مايو 2020 04:00 ص
الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للتسوق باستخدام خدمات الشراء الإلكترونى (Online) والدليفرى منعا لعدوى كورونا بالتزامن مع بدء تطبيق خطط التعايش مع الفيروس.

ونوهت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة مراعاة إجراءات منع انتشار عدوى كوفيد 19  بحيث يرتدى عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب (Order) وكذلك عامل الديليفرى يرتدى الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استلام النقدية.

وبالنسبة لطالب الدليفري يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفيري في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استلام الطلب من الدليفيري بنفسه يجب عليه عمل الأتي وبنفس الترتيب: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة وارتداء الكمامة الواقية وارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة) واعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه لن يتم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية خلال الفترة المقبلة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو وتخصيص مقاعد خاصة اضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى.


وزارة الصحة

كورونا

فيروس كورونا

التسوق الالكترونى

الاسواق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: 70% من المصابين بكورونا فى بريطانيا لم تظهر عليهم أعراضا.. أمر ترامب التنفيذى بشأن السوشيال ميديا سيضره بشكل شخصى.. ارتداء الكمامة بالمنزل يقلل انتشار كورونا بين أفراد العائلة بشكل كبير

الجمعة، 29 مايو 2020 02:09 م

صالح جمعة يتحدى ملل كورونا برحلة بحرية مع أصدقائه.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 02:06 م

إقامة أول صلاة جمعة بالمركز الإسلامي في فيينا بعد إغلاق استمر 3 أشهر بسبب كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 02:05 م

«رينو» تعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة حول العالم بعد تضررها من كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 02:05 م

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

الجمعة، 29 مايو 2020 02:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التخطيط تكشف عن 4 قطاعات قادرة على التكيف مع تداعيات أزمة "كورونا"

وزارة التخطيط تكشف عن 4 قطاعات قادرة على التكيف مع تداعيات أزمة "كورونا"

وداعًا حسن حسنى.. نجوم الفن يودعون الفنان الكبير بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد :فنان عظيم.. أشرف عبدالباقى: مع السلامة ياعم حسن.. أحمد السقا: هتوحشنا ربنا يغفر لك.. محمد فؤاد: سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا

وداعًا حسن حسنى.. نجوم الفن يودعون الفنان الكبير بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد :فنان عظيم.. أشرف عبدالباقى: مع السلامة ياعم حسن.. أحمد السقا: هتوحشنا ربنا يغفر لك.. محمد فؤاد: سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة