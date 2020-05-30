الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

كتب وليد عبد السلام

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للتسوق باستخدام خدمات الشراء الإلكترونى (Online) والدليفرى منعا لعدوى كورونا بالتزامن مع بدء تطبيق خطط التعايش مع الفيروس.

ونوهت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة مراعاة إجراءات منع انتشار عدوى كوفيد 19 بحيث يرتدى عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب (Order) وكذلك عامل الديليفرى يرتدى الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استلام النقدية.

وبالنسبة لطالب الدليفري يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفيري في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استلام الطلب من الدليفيري بنفسه يجب عليه عمل الأتي وبنفس الترتيب: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة وارتداء الكمامة الواقية وارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة) واعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه لن يتم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية خلال الفترة المقبلة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو وتخصيص مقاعد خاصة اضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى.