اليوم السابع
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السويد ترصد أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا فى العالم خلال أسبوع

السبت، 30 مايو 2020 07:44 ص
السويد ترصد أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا فى العالم خلال أسبوع ملك السويد
أ ش أ

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سجلت السويد أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم بالنسبة لعدد السكان، خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".


ورصدت السويد، التي رفضت فرض إغلاق عام للحد من تفشي الفيروس، وفيات بمعدل 5.59 لكل مليون شخص يوميا خلال سبعة أيام متتالية حتى تاريخ 29 مايو .. ويتجاوز ذلك المعدل المتوسط العالمي البالغ 0.49 حالة وفاة لكل مليون شخص، أي أنه أعلى في السويد بنحو 11 مرة خلال الفترة الزمنية ذاتها، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت.


وأوضحت القناة أن البرازيل حققت أعلى معدلات الوفاة بعد السويد على مدى الأيام السبعة الماضية بتسجيلها 4.51 حالة لكل مليون شخص، تليها سان مارينو بتسجيلها 4.21 حالة لكل مليون، وبيرو بتسجيلها 4.12 حالة لكل مليون، ومن ثم المملكة المتحدة بمعدل وفيات وصل إلى 3.78 لكل مليون شخص.


واشارت إلى أن الدول التي رصدت أقوى موجات لتفشي الفيروس كانت قد سجلت معدلات وفاة أقل من السويد خلال الفترة ذاتها. فالولايات المتحدة لم تسجل سوى 2.98 حالة وفاة لكل مليون شخص، وكذلك إيطاليا التي وصلت النسبة فيها إلى 1.55 وفاة لكل مليون، وفرنسا 0.98 حالة لكل مليون شخص.


السويد

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فيروس كورونا

كورونا

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