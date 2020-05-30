اليوم السابع
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السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها الالتزام بحظر التجول واجراءات الحجر

السبت، 30 مايو 2020 04:08 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها الالتزام بحظر التجول واجراءات الحجر السفارة الأمريكية بالقاهرة
ريهام عبد الله

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طالبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مواطنيها فى مصر الالتزام بمواعيد حظر التجول، والالتزام باجراءات الحجر الصحى، مشددة على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه عند دخول المؤسسات وفى واصلات النقل العامة والخاصة.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تذكير للمواطنين الأمريكيين في مصر، تذكر سفارة الولايات المتحدة في القاهرة المواطنين الأمريكيين في مصر بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي المحلي وحظر التجول، اعتبارًا من يوم السبت، 30 مايو، يبدأ حظر التجول الليلي في جميع أنحاء مصر من الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحًا".

السفارة الأمريكية بالقاهرة
السفارة الأمريكية بالقاهرة

 

واستمرت:يجب ارتداء أقنعة الوجه عند دخول جميع المؤسسات العامة ووسائل النقل العام والخاص، لا تزال الرحلات الجوية التجارية الدولية الواردة معلقة".

وفى سياق آخر وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة، رسالة لمواطنيها الأمريكيين بمصر، حول مواعيد طيران جديدة على متن الخطوط الجوية الفرنسية، مشيرة إلى توافر رحلة أسبوعيا من مطار القاهرة لمطار شارل ديجول بباريس، كل يوم سبت بدءا من 6 يونيو.

وقال الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية عبر تويتر :"يرجى الاطلاع على معلومات إضافية مهمة حول رحلات الخطوط الجوية الفرنسية والعبور عبر باريس".

وتابع :"تغادر هذه الرحلات القاهرة الساعة 1:50 صباحًا بتوقيت القاهرة وتهبط في باريس فى مطار شارل ديجول، الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت باريس، يجب على أي مواطن أمريكي سيقوم برحلة الطيران  ويستقل الطائرة أن يأخذ في الاعتبار ساعات حظر التجول فى مصر، عندما تخطط للوصول إلى مطار القاهرة".

واستمر :"رحلات جوية متاحة لباريس في فرنسا، تتوفر رحلة من القاهرة إلى باريس شارل ديجول (CDG) من الخطوط الجوية الفرنسية، وتغادر مرة واحدة أسبوعيًا في أيام السبت اعتبارًا من 6 يونيو، يمكن لمواطني الولايات المتحدة حجز هذه الرحلات مباشرة على موقع شركة الخطوط الجوية الفرنسية".


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حظر التجول

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