اليوم السابع
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الدكتورة رانيا المشاط تشارك في اتصال مرئي للحديث عن دور التكنولوجيا والفضاء.. فيديو

السبت، 30 مايو 2020 11:04 م
الدكتورة رانيا المشاط تشارك في اتصال مرئي للحديث عن دور التكنولوجيا والفضاء.. فيديو رانيا المشاط
كتب آسر أحمد

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حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على اجراء مكالمة مرئية مع كلاً من حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والدكتور طلال أبو غزالة، والتي اجرت فيها حديث على دور الاقتصاد واهمية البنية التحتية في مجال التكنولوجيا.

ونشرت المشاط، مقطع فيديو من المكالمة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "إطلاق شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء أثنين من رواد فضاء وكالة ناسا إلى الفضاء هو تذكرة ان الابتكار هو القوة الدافعة فى عصر التحول الرقمى".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With #SpaceX just blasting off two #NASA astronauts aboard, it is of essence that 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗿𝗮 𝗼𝗳 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. Pleasure joining H.E. Hussain El Mahmoudi, CEO of Sharjah Research, Technology and Innovation Park and H.E. Dr. Talal Abu Ghazala, the President and Founder of Talal Abu-Ghazaleh Global Group for a virtual webinar entitled “Horizons of Scientific Research and Knowledge Economy in the Arab World”. I discussed the strong role of a knowledge economy and technological infrastructure in advancing productivity and human capital. This is an opportunity for #technology-based #entrepreneurship, which through #innovation and creativity, can provide solutions for #Egypt’s sustainable future and progress towards a competitive and inclusive economy. إطلاق شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء أثنين من رواد فضاء وكالة ناسا إلى الفضاء هو تذكرة ان الابتكار هو القوة الدافعة فى عصر التحول الرقمى. سعدت بمشاركة السيد/ حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس والمؤسس لمجموعة طلال ٔابو غزالة العالمية، في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "آفاق البحث العلمي واقتصاد المعرفة في الوطن العربي"، بحضور أكثر من 1000 مشارك من المنطقة، ناقشت الدور القوى لاقتصاد المعرفة وأهمية البنية التحتية فى مجال التكنولوجيا فى تعزيز الإنتاجية ورأس المال البشرى. هذه فرصة لريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والتى من خلال الابتكار والابداع، يمكن أن توفر حلولا لمستقبل مستدام لمصر، يقود نحو إقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

A post shared by Rania A. Al-Mashat (@raniaalmashat) on

وأضافت "سعدت بمشاركة السيد/ حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس والمؤسس لمجموعة طلال ٔابو غزالة العالمية، في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "آفاق البحث العلمي واقتصاد المعرفة في الوطن العربي"، بحضور أكثر من 1000 مشارك من المنطقة، ناقشت الدور القوى لاقتصاد المعرفة وأهمية البنية التحتية فى مجال التكنولوجيا فى تعزيز الإنتاجية ورأس المال البشرى".

واختتم كلامها "هذه فرصة لريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والتى من خلال الابتكار والابداع، يمكن أن توفر حلولا لمستقبل مستدام لمصر، يقود نحو إقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".

 

 

 

 

 

 


رانيا المشاط

اخبار رانيا المشاط

وزيرة التضامن الدولي

اخبار اليوم

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