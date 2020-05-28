اليوم السابع
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الدكتورة رانيا المشاط تحتفل بعيد ميلاد زاهي حواس بفيديو باللغة العربية والإنجليزية

الخميس، 28 مايو 2020 09:50 م
الدكتورة رانيا المشاط تحتفل بعيد ميلاد زاهي حواس بفيديو باللغة العربية والإنجليزية رانيا المشاط
ذكى مكاوى

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حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على توجيه رسالة لعالم المصريات الدكتور زاهي حواس بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو، وذلك من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها علي موقع انستجرام، حيث ظهرت فيه في البداية وهي تتحدث باللغة الإنجليزية أثناء توجيه التهاني له بتلك المناسبة، ثم تبعته بفيديو آخر تتحدث خلاله باللغة العربية أثناء تهنئتها لدكتور زاهي حواس.

 

رانيا المشاط
رانيا المشاط

 

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط بقولها : "كل سنة وحضرتك طيب دكتور زاهي، وان شاء الله السنة اللى جايه تبقى سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك الصغيرة، والكبيرة ممثلة في مصر، حضرتك من أهم الشخصيات المؤثرة اللى احنا كجيل اتعلمنا ازاى نفكر كمحلي وكمان نشتغل دولى، وحضرتك رافع راس مصر في كل مكان بتروحه".

 

على جانب آخر سبق، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي تكاتف جميع الأطراف المعنية بمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقوم بالتنسيق مع كافة الشركاء لتدعيم أولويات التنمية في مصر.

وغردت الدكتورة رانيا المشاط، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ، قائلة: "تتكاتف جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا كوفيد 19. وتقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق الوثيق مع كافة الشركاء لتدعيم أولويات التنمية في مصر".

 


رانيا المشاط

اخبار رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولى

زاهى حواس

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