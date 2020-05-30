التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ضوابط دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات وأيضا الدبلومات الفنية تعتمد بشكل كبير على منع أى تزاحم بين الطلاب سواء خارج المدرسة أو أثناء الدخول للجان السير إضافة إلى ترتيب جلوس الطلاب داخل لجان السير، إضافة إلى الاهتمام بالتهوية الجيدة داخل اللجان وتجهيز الحجرات التى تعقد فيها الامتحانات بمراوح وأيضا أن تقع هذه الحجرات على الشوارع العامة فى مبانى المدرسة، لمنع انتشار أى فيروسات وتطبيق الاجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 13 يونيو.

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وشدد الوزير طارق شوقى على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.