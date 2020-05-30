اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضروات.. الطماطم تبدأ من 1.75 جنيه والفاصوليا بـ 2.5

السبت، 30 مايو 2020 01:07 م
استقرار أسعار الخضروات.. الطماطم تبدأ من 1.75 جنيه والفاصوليا بـ 2.5 الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 30-5 - 2020، استقرارا فى الاسبوع الاول بعد عيد الفطر المبارك  حسبما  أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم  انخفضت لتسجل 1.75-4.75 جنيهات  مقابل 2-5 جنيهات، بينما سجلت  أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، وسجلت  اسعار الفاصوليا 2.5 - 4 جنيهات  وسجل  سعر كيلو البصل 2.5-3.5جنيهات. 
 
وأضاف النجيب ان  الباذنجان  البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 2-3 جنيهات ، و الباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-2.5   ، فيما سجلت  اسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 4.5 جنيها واستقر سعر الخيار ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح  4-7 جنيها. 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 
 واكدت  الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 الف طن ،  وانفراجه  في تدفق   الصادرات  إلي جميع  الأسواق العالمية والاوربية ، طبقا للشروط الحجرية والتي  تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح  منافذ  جديدة ، بالإضافة الى  تقديم  العديد  من دول الخليج   تسهيلات لدخول المنتجات المصرية  لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

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