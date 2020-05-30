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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ 6 حالات فى شمال سيناء

السبت، 30 مايو 2020 05:18 م
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ 6 حالات فى شمال سيناء مستشفى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بشمال سيناء لـ 6 حالات، وأوضح بيان مديرية صحة شمال سيناء، أن إجمالى الحالات 38 حالة، السلبى منها 29 حالة، والإيجابى 6 حالات.

تم شفاء حالتين منها، وحالة عزل منزلى، وحالة عزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وحالة عزل بمستشفى العريش العام، وحالة عزل بمستشفى بئر العبد المركزى، وتخضع 3 حالات للفحص فى انتظار ظهور النتيجة.

وسبق وأعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد بشمال سيناء الليلة الماضية، ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 3 حالات كانت رهن الاشتباه.

وجاء فى بيان لإدارة الطب الوقائى ببئر العبد، "وردت نتيجة الحالات الثلاثة المحتجزين بمستشفى بئر العبد، والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، الأولى أخصائى تحاليل طبية بالمستشفى من محافظة الغربية، والنتيجة سلبى، الثانية عاملة بشركة كير سرفيس بالمستشفى والنتيجة سلبى، الثالثة لسيدة من قرية نجيلة والنتيجة إيجابية.

وواصل اليوم فريق طبى من صحة شمال سيناء لليوم الثانى على التوالى فحص العائدين من قضاء الإجازات خارج المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نقطة طبية بدأت عملها أمس الجمعة بالفحص على مدخل مدينة العريش، وتضم طبيب وفنيين متخصصين بجهاز كاشف حرارى.

وأوضح أن مهمتهم إجراء الكشف الطبى على كافة القادمين لمدينة العريش، وخصوصا من قضوا إجازات العيد فى مدن وقرى خارج شمال سيناء.

وأشار إلى أن الفريق الطبى يقوم بإجراء الفحص وتحويل أى حالة يشتبه فيها للمستشفى للكشف الطبى لافتا، إلى أنه حتى ظهر اليوم لم يتم تحويل حالات.

 

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كورونا بشمال سيناء

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