أهالى قرية سنباط فى الغربية يشنون حملة تطهير بالجهود الذاتية.. صور

الغربية محمد طارق

نظم عدد من أهالى قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملات لتطهير وتعقيم القرية، حيث قام الأهالى بإحضار مواتير الرش، وتعبئتها بالكلور والمطهرات، ورش المنازل، إلى جانب تطهير الوحدة الصحية، بالقرية، على مدار الساعة للحد من انتشار الفيروس، والتى يتردد عليها أهالى القرية، لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

كما قام الشباب المتطوع بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحوارى، وكذالك تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية ومكتب البريد، وناشد أهالى القرية السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

وكان محافظ الغربية، أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه، اعتباراً من اليوم السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجارى.

أوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أى مواطن فى السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، أصدر محافظ الغربية، منذ قليل تعليماتها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، جاء مضمونها:

- التشديد على ارتداء الكمامه اعتبارا من الغد سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين على أماكنكم مع قياس درجه الحراره وعدم السماح لاى منهم بالدخول إلى المكان بدون كمامه أو فى حاله ارتفاع درجه الحراره.

- فى حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.

- فى حاله مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء

- التشديد على اعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دورى واستخدام بوابات التطهير أن أمكن.

- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشده دون الخروج عن الآداب فى التعامل وذلك من أجل حمايه انفسكم وزملاءكم.

- عدم التجمع داخل المكاتب أو استقبال اكثر من زائر واحد وفى حاله الحاجه لعقد اجتماعات تتم فى قاعات كبيرة مفتوحه النوافذ والجلوس بمسافات متباعده.

وكان محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، قد أجرى جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، انه جارى دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم فى انسياب الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة اولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.