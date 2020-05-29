اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 04:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

الجمعة، 29 مايو 2020 03:00 ص
5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها متهم - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد منا تضطره الظروف للتوقيع على "إيصالات أمانة" بمبالغ مالية مختلفة، سواء نظير معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات وغيرها من الأمور.

 

ويقدم أحد المحامين 5 وصايا للمواطنين قبل التوقيع على "إيصالات الأمانة".

 

- تجنب التوقيع على "إيصال أمانة" على بياض.

 

- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام.

 

- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه.

 

- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة".

 

- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.

 

إيصال الأمانة هى عملية يجب أن تتم بين 3 أشخاص مثال محمد اعطانى 30 ألف جنيه لاعطيهم لأحمد فاذا لم أوصلهم لأحمد أكون خائن للأمانة اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الأن يمكن لبعض القضاة قبول إيصال أمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء، اذاَ ايصال الأمانة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص إلى شخص أخر.

 

إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا فى الحياة العملية من حيث هو الأكثر فى التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص أخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه فى بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا.

 

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

شيك

إيصال امانة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح لإثبات المديونية هكذا حكمت محكمة النقض.. والحيثيات: براءة ذمة المدين من قيمته لثبوت صوريته كونه حرر ضمانا لتنفيذ التزام آخر.. ويوضح كيفية الطعن بالصورية عليه

الأحد، 10 مايو 2020 02:00 ص

حبس 6 متهمين بمشاجرة بالأسلحة النارية بكفر شكر بسبب إيصال أمانة

الإثنين، 27 أبريل 2020 08:03 م

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسب إيصال أمانة بكفر شكر

الأحد، 26 أبريل 2020 02:48 ص

بعد انتشاره فى زمن الكورونا.. إيصال الأمانة على بياض وأهم عيوبه.. المشرع فرق بين زمن وتوقيت الإمضاء وزمن وتوقيت ملء صلب الإيصال لعدم ضياع الحقوق.. الخبير يفصل فى التوقيتين.. وقانونى يضع روشتة من 4 نصائح للطرفين

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة