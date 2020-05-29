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وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

الجمعة، 29 مايو 2020 02:33 م
وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء
كتب على عبد الرحمن

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نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الذى توفى صباح اليوم الجمعة عمر ناهز الـ 84 عامًا.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الجليل رحمه الله و أحسن مثواه، قائلاً:"أدعو الله أن يرحمه و ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان الأزهر الشريف نعى العالم الجليل الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان رائدًا من رواد علم الكلام، وترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية، وفلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقًا.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وأساتذة جامعة الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

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وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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