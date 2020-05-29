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نقابة المهندسين تقرر مد فترة تحديث بيانات أصحاب المعاشات حتى 30 يونيو

الجمعة، 29 مايو 2020 02:49 م
نقابة المهندسين تقرر مد فترة تحديث بيانات أصحاب المعاشات حتى 30 يونيو المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

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قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، قد قررت مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن الستين عام، حتى 30 يونيو 2020، نظرا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر، حتى 31 يوليو 2020، بدلا من الأول من يوليو المقبل. 
 
وأضاف شفيق، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أما المهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الستين عام، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة تتم كل عامين، موضحا أن المهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الستين، هم الغالبية العظمى من أعضاء النقابة، يتم تحديث بياناتهم كل عامين نظرا لاستقرار حالتهم نسبيا، أما أصحاب المعاشات تحت سن الستين، وأسر المهندسين المتوفيين، يتم تحديث البيانات سنويا لهم، لاحتمالية تغير حالتهم وبالتالى موقفهم من استحقاق صرف المعاش.
 
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن قرار المد يأتى إنطلاقا من اهتمام النقابة لإتاحة فرصة أكبر للأعضاء الذين لم يحدثوا بياناتهم من أصحاب المعاشات.
 
يذكر أنه كان من المقرر أن يتم غلق باب تحديث بيانات أصحاب المعاشات شهر مارس الماضى، إلا أن النقابة أصدرت قرار بمد الفترة حتى 30 مايو الجارى، ثم أصدرت قرار بالمد للمرة الثانية حتى 30 يوليو المقبل، نتيجة لاستمرار جائحة كورونا.
 
 

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