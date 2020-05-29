اليوم السابع
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نقابة التطبيقيين تقرر منع دخول مقراتها دون ارتداء كمامة بدءا من الغد

الجمعة، 29 مايو 2020 11:53 ص
نقابة التطبيقيين تقرر منع دخول مقراتها دون ارتداء كمامة بدءا من الغد نقابة التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، عن استئنافها العمل بالنقابة لتقديم الخدمات لأعضائها، بدءا من غد السبت، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، عدا يومى الخميس والجمعة، مشيرة إلى أن طبقا للاجراءات الاحترازية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد لن يُسمح بدخول مبنى النقابة إلا بارتداء الكمامة.
 
كانت قد طالبت نقابة التطبيقيين الفرعية بمحافظة الإسكندرية، أعضاءها من أصحاب المعاشات، ومواليد 1957 وحتى 1959، كتابة رقم البطاقة ورقم المعاش، ورقم التليفون، لتحديث بياناتهم لاستخراج فيزا البنك لصرف المعاشات، وذلك من خلال إرسال البيانات على صفحة النقابة على موقع "فيس بوك".
 
وأضافت النقابة، كما يمكن للأعضاء إرسال بياناتهم من خلال الاتصال برقم تليفون النقابة 03-4843998، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، من الساعة 1 ظهرا، إلى الرابعة مساء، مشيرة إلى ضرورة عدم التوجه إلى مقر النقابة لمنع التزاحم بالمقر، مراعاة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
 
وأكدت النقابة العامة للتطبيقيين، التزام أعضائها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتنظيمية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، أثناء صرف دفعة المعاشات بمقر النقابة العامة للتطبيقيين، للأعضاء المستحقين، مشيرة إلى أن النقابة أجرت عمليات فحص والكشف على أعضاء هيئة المكتب، والعاملين والمترددين على مبنى النقابة، وكذلك تعقيم المبنى كامل.
 
وأوضحت نقابة التطبيقيين، أنها بدأت فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، لدفعة أبريل 2020، والتى تستمر يوميا من الساعة 9 صباحا، وحتى 3 عصرا، طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، والعطلات الرسمية .
 
وكان المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن النقابة قررت البدء فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، على مستوى الجمهورية.
 
 

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