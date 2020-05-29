اليوم السابع
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نقابة البيطريين تغلق مقرها أسبوعا بعد ظهور حالات كورونا باتحاد المهن الطبية

الجمعة، 29 مايو 2020 05:17 م
نقابة البيطريين تغلق مقرها أسبوعا بعد ظهور حالات كورونا باتحاد المهن الطبية مقر نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.
 
وأوضح عبيد، فى بيان، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.
 
كان قد قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد قرر مد الإجازة لكافة الموظفين وغلق مقر الاتحاد بجاردن سيتى لمدة أسبوع أخر، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد التأكد من إيجابية إصابة 8 موظفين بفيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح عبيد لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن يستأنف اتحاد المهن الطبية والنقابات العمل يوم الأحد المقبل، إلا أنه بعد التأكد من وجود إصابات سيتم إغلاق المقر بالكامل والنقابات أيضا، لمدة أسبوع، على أن يتم إجراء عمليات تطهير لكافة المكاتب بمقر الاتحاد، ومقر دار الحكمة، غدا الجمعة، والسبت، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية للموظفين المصابين.
 
وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن مشروع العلاج المقرر فتح الاشتراك به لفترة استثنائية، يوم الاثنين الأول من يونيو2020،  لن يتأثر بقرار الغلق، خاصة أن الموظفين العاملين بالمشروع هم 6 موظفين فقط، وتم منحهم أجهزة كمبيوتر للعمل فى منازلهم، وسيستلموا كافة الاشتراكات "أونلاين".
 
 

نقابة البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين

اغلاق نقابة البيطريين

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