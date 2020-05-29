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نجيب ساويرس: ربنا عمل فينا كده عشان نبطل تذمر.. شكرا يارب بس كفاية

الجمعة، 29 مايو 2020 02:50 م
نجيب ساويرس: ربنا عمل فينا كده عشان نبطل تذمر.. شكرا يارب بس كفاية نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى

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أرجع رجل الأعمال المهندس نحيب ساويرس، ما نمر به من أزمات إلى أن الله أراد أن نتوقف عن التذمر وأن نشكره على كل الأشياء الصغيرة فى الحياة، ومنها التى عدنا إليها رغما عنا مثل لمة الأسرة ونبذ الحروب والصراعات ومحبة الآخرين.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "قعدت أسأل نفسى ربنا عمل فينا كده ليه؟ وملقيتش رد غير إنه حب إننا نبطل تذمر ونشكره على الحاجات الصغيرة الحلوة اللى فى الحياة، واللى رجعنا ليها غصب عننا زى لمة الأسرة والتضامن فى مواجهة مرض خبيث ومحبة الآخر ونبذ الحروب والصراعات، وأخيرا إيمانا بيه وبوجوده، شكرا يا رب بس كفاية".

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نجيب ساويرس

المهندس نجيب ساويرس

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

السياحة

الحروب

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