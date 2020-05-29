محافظ بورسعيد: عدم السماح لأى مواطن دخول أى مبنى حكومى دون كمامة

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليمات إلى جميع القطاعات الحكومية بالمحافظة من الديوان العام والأحياء والمديريات وكافة الجهات والمنشآت الحكومية بارتداء كافة العاملين بها الكمامات، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة المتعاملين معهم واتباع إجراءات الحماية حفاظا عليهم في هذه المرحلة والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيرس المستج.

وناشد محافظ بورسعيد، فى بيان له، المواطنين بالالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية بدءً من غدًا السبت .

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم التأكيد على كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددًا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت والمستشفيات والطرق فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا.

وناشد اللواء عادل الغضبان، المواطنين بالبعد عن الازدحام واتخاذ أقصى درجات الحرص وارتداء الكمامات حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم وبلدهم.