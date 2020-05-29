اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف يفتتح المنفذ الأول لبيع الكمامات بسعر التكلفة

الجمعة، 29 مايو 2020 06:44 م
محافظ بني سويف يفتتح المنفذ الأول لبيع الكمامات بسعر التكلفة محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح محافظ بني سويف اليوم الجمعة المنفذ الأول لبيع الكمامات التي يتم تجميع مكوناتها من خلال المدارس الفنية، وتحت اشراف صحي وفني من مديرية الصحة، وذلك في اطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة، بدءا من غدٍ السبت، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

 و أشار محافظ بني سويف في بيان إلى أن هذا المنفذ هو المنفذ الأول الذي وفرته المحافظة لبيع الكمامات، حيث تم اتاحة كميات منها ، مع  الجهود المتواصلة لتوفير كميات  أخرى بسعر التكلفة الذي يتغير تبعا لآليات السوق وأسعار المادة الخام ، بجانب  العمل على توفير كمامات القماش خلال الأيام القادمة ، وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية وباشراف صحي من مديرية الصحة وطبقا للمواصفات القياسية  ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو ضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها و توفيرها  بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة  جشع بعض التجار ، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التي تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة.

كما أشار المحافظ إلى أن هذه الجهود يتم تنفيذها من خلال التكامل والتعاون  بين أجهزة المحافظة المختلفة ضمن فريق عمل يعمل بروح الفريق الواحد ، بجانب حشد وتوحيد جهود المجتمع المدني للدفع بخطة الدولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، موضحا أن توفير الكمامات يتم عن طريق تعاون التربية والتعليم من خلال المدارس الفنية التي تقوم بتجميعها لتقليل سعر التكلفة ، وتقوم مديرية الصحة بالاشراف الصحي والفني على المنتج ، مع قيام لجنة مشرفة من المحافظة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد التي تم تكليفها بالاشراف على توفير مكونات الكمامة ومتابعة تجميعها والاشراف الصحي عليها وتوفير منافذ لبيعها.

 وتفقد المحافظ أعمال البيع مناشدا المواطنين بأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة ، وعدم التكالب أو الزحام أمام المنفذ ، مع أهمية افساح المجال لفئات الأكثر احتياجا ، وأن تسود روح التعاون والإيثار بين الجميع ، مشيرا إلى أن المحافظة ستواصل الجهود لتوفير كميات أكثر وسيتم الاعلان عنها مع فتح منافذ جديدة بكافة المراكز، بجانب تكثيف حملات الرقابة على أماكن بيع الكمامات لضمان بيعها بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في أسعارها.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بني سويف

تصنيع الكمامات

مواصفات صحيه

منافذ بيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة