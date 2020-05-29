محافظ بني سويف يفتتح المنفذ الأول لبيع الكمامات بسعر التكلفة

بنى سويف أيمن لطفى

افتتح محافظ بني سويف اليوم الجمعة المنفذ الأول لبيع الكمامات التي يتم تجميع مكوناتها من خلال المدارس الفنية، وتحت اشراف صحي وفني من مديرية الصحة، وذلك في اطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة، بدءا من غدٍ السبت، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

و أشار محافظ بني سويف في بيان إلى أن هذا المنفذ هو المنفذ الأول الذي وفرته المحافظة لبيع الكمامات، حيث تم اتاحة كميات منها ، مع الجهود المتواصلة لتوفير كميات أخرى بسعر التكلفة الذي يتغير تبعا لآليات السوق وأسعار المادة الخام ، بجانب العمل على توفير كمامات القماش خلال الأيام القادمة ، وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية وباشراف صحي من مديرية الصحة وطبقا للمواصفات القياسية ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو ضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها و توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار ، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التي تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة.

كما أشار المحافظ إلى أن هذه الجهود يتم تنفيذها من خلال التكامل والتعاون بين أجهزة المحافظة المختلفة ضمن فريق عمل يعمل بروح الفريق الواحد ، بجانب حشد وتوحيد جهود المجتمع المدني للدفع بخطة الدولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، موضحا أن توفير الكمامات يتم عن طريق تعاون التربية والتعليم من خلال المدارس الفنية التي تقوم بتجميعها لتقليل سعر التكلفة ، وتقوم مديرية الصحة بالاشراف الصحي والفني على المنتج ، مع قيام لجنة مشرفة من المحافظة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد التي تم تكليفها بالاشراف على توفير مكونات الكمامة ومتابعة تجميعها والاشراف الصحي عليها وتوفير منافذ لبيعها.

وتفقد المحافظ أعمال البيع مناشدا المواطنين بأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة ، وعدم التكالب أو الزحام أمام المنفذ ، مع أهمية افساح المجال لفئات الأكثر احتياجا ، وأن تسود روح التعاون والإيثار بين الجميع ، مشيرا إلى أن المحافظة ستواصل الجهود لتوفير كميات أكثر وسيتم الاعلان عنها مع فتح منافذ جديدة بكافة المراكز، بجانب تكثيف حملات الرقابة على أماكن بيع الكمامات لضمان بيعها بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في أسعارها.