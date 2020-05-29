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محافظ بنى سويف: توريد 199 ألف و457 طن قمح من بداية الموسم

الجمعة، 29 مايو 2020 01:29 م
محافظ بنى سويف: توريد 199 ألف و457 طن قمح من بداية الموسم توريد القمح - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، لافتا في بيان اليوم  أنه تم أمس الخميس إستلام وتوريد 3750 طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الواردة منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم، إلى 199 ألف و457 طن قمح ، بنسبة  99.7%  من المستهدف توريده الي الصوامع والشون  هذا الموسم. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية

 جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، منذ إنطلاقه   في  15 أبريل 2020 ويختتم  في 15 يوليو المقبل. 

 


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