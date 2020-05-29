اليوم السابع
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كرواتيا تفتح حدودها مع 10 دول أوروبية لسياحة الشواطئ

الجمعة، 29 مايو 2020 12:30 م
كرواتيا تفتح حدودها مع 10 دول أوروبية لسياحة الشواطئ شواطئ أوروبا
كتبت: هناء أبو العز

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أبلغت حكومة  كرواتيا نظيرتها بالنمسا ، بفتح الحدود ، وذلك ضمن قرار بفتح الحدود دون قيود مع عشر دول أوروبية، حيث نقلت الصحف النمساوية، أن وزارة الداخلية الكرواتية أبلغتها أنه من اليوم يمكن للمسافرين من عشر دول أوروبية الدخول مرة أخرى إلى كرواتيا بدون قيود.

وقالت المصادر أن كرواتيا ترحب بمواطني الدول العشر وهم النمسا و  سلوفينيا و المجر وجمهورية  التشيك و سلوفاكيا و ألمانيا و بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وتسمح بالدخول دون أى قيود بنفس القواعد المتبعة قبل أزمة كورونا .

كما نقلت  وسائل إعلام نمساوية عن وزير السياحة الكرواتي جاري كابيلي يقول إن المطاعم العديدة على الشواطىء الكرواتية الممتدة لن تكون خاوية مرة أخرى كما كانت فى الشهور الثلاثة الماضية.

ووفت النمسا - منتصف مايو الجاري - تخفيف القيود على الحدود مع ألمانيا و  سويسرا وكرواتيا تمهيدا لتسهيل حرية الانتقال بشكل كامل اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

 


أوروبا

كرواتيا

فتح الحدود

كورونا

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