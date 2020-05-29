اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فوائد تناول الزيتون على صحتك وجمال بشرتك

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 ص
فوائد تناول الزيتون على صحتك وجمال بشرتك الزيتون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الزيتون واحد من الأطعمة التى نهتم بوضعها على السفرة دائما وهو من الأطعمة التى يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقه المختلف وألوانه وأشكاله المتعددة، فضلا عن ذلك يحتوى الزيوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، وحسب ما ذكره موقع olivemypickle  فأن فوائد الزيتون هو:

فوائد تناول الزيوت على الصحة:

1:يحتوى الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.

2: يحتوى الزيتون على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية.

3:يعتبر الزيتون من افضل الاطعمة التى تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجسم حيث يحتوى على عناصر وخصائص مضادة للالتهاب والالم.

4:يحتوى الزيتون على كمية عالية من البوتاسيوم والكالسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والضعف.

5:يعتبر الزيتون من الأطعمة التى تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

6:يعتبر الزيتون من الاطعمة الغنية بالفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة المناعة ومقاومة الجراثيم والعدوى.

7:يحتوى الزيتون على بعض المركبات التى تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على التركيز.

8:تناول الزيتون يعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الانيميا ومقاومة الأمراض.

9:ينصح بتناول الزيتون لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من الالتهاب والجفاف ، كما له دور كبير فى تقوية جذور الشعر ومن الممكن استخدام زيت الزيوت باستمرار على البشرة والشعر.

 

 


زيتون

فوائد الزيتون

تناول الزيتون

زيتون اسود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة