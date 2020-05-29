عودة انعقاد الدوائر بالمحاكم الابتدائية والأسرة بكامل طاقتها 13 يونيو

كتب إبراهيم قاسم

تعقد محاكم الجنح والجنح المستأنفة غدا السبت على مستوى الجمهورية جلساتها، لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم. كما قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، عودة عقد جلسات محاكمة الأسرة بمختلف أنواعها وكذا الدوائر المدنية والجزئية والكلية للنطق بالاحكام فقط اعتبارا من 30 مايو لمدة 15 يوما، وتعود جميع الدوائر للعمل بكامل طاقتها اعتبارا من يوم 13 يونيو.

ووضع وزير العدل، عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من فيروس كورونا لعودة المحاكم الابتدائية، ومنها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة، وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة -قاعة المحكمة والمداولة- مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى أكثر من جلسة ويكون بين كل جلسة والآخرة فاصل زمنى. ويراعى أيضا أن يتناسب تحدد القضايا الجديدة مع عدد القضايا المؤجلة فى ذات اليوم حتى لا يكون هناك زيادة فى عدد القضايا وتكدس.