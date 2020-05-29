اليوم السابع
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صور.. تطهير قرية الجابرية بالمحلة بعد وفاة أول حالة إصابة بكورونا بالقرية

الجمعة، 29 مايو 2020 07:42 م
صور.. تطهير قرية الجابرية بالمحلة بعد وفاة أول حالة إصابة بكورونا بالقرية تطهير شوارع قرية الجابرية بالمحلة
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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شهدت قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اعمال تطهير مكثفة بشوارع القرية، بعد وفاة أول حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا لشخص من ابناء القرية.

ودفع مجلس مدينة بالمحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ثان المحلة، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة، والمحاسب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب نائب دائرة مركز المحلة،  وفرع شركة مياه الشرب والصرف بالمحلة بسيارات محملة بالمطهرات وتم رش جميع شوارع القرية وتطهير منزل المتوفي ومنازل المخالطين له.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تجهيز فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، شنط الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم.

 

وأشار حميدة فى تصريحات له، إلى أن ذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل والإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن ذلك عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم، كما نوه إلى أن فرق الطب الوقائى سوف تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء مشيرا، إلى أن جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلى لمصابى فيروس كورونا وحالتهم مستقرة.

 

 

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