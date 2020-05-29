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"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 07:00 ص
"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية
كتب محمود حسين

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أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة وجود مخزون كاف من الأدوية المستخدمة فى بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، محذرا المواطنين من سحب كميات كبيرة من هذه الأدوية من الصيدليات لتخزينها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا فى ظل زيادة عدد الإصابات بشكل كبير فى الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلي نقص كبير فى الأدوية، مما يضر المصابين بالفيروس والذين هم فى أمس الحاجة للعلاج.

 

وقال رضوان لـ"اليوم السابع"، إنه حتى الآن لم تصل أي شكوى للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن وجود نقص في الأدوية المستخدمة فى بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، مستطردا: "اعتقد الحل أن يكون فى كل مستشفى مخزون كافى لمدة معقولة، وعلى مسئولى الصيدلة بالمستشفى الإبلاغ بالمستهلك والمتوفر كمخزون يوميا، وعلى الوزارة الإمداد بكميات أخرى عند نقص المخزون عند كمية يتفق عليها".

 

وأضاف رضوان، أنه ينصح الناس ألا يسحبوا كميات من الأدوية من الصيدليات بدون ما تكون هناك حاجة لهم بها، مشيرا إلى أن الأدوية يستخدمها المريض أو من يشعر بأي أعراض ويشتبه في إصابته بكورونا.

 

وتابع الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "لا داعى لصرف أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المختص وبخاصة هذه الأيام".

 


الدواء

كورونا

الصحه

النواب

اليوم السابع بلس

نقص الادوية

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