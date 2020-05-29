اليوم السابع
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درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29/5/2020 بمحافظات مصر

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29/5/2020 بمحافظات مصر طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.
 
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة.
 
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 26   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 29      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 31     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 29      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 13 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 30     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 37    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 24 والعظمى 32  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 31
 
 

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