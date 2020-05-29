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دراسة تؤكد خطورة "خلط" هيدروكسى كلوروكين و المضاد الحيوى على مرضى السرطان

الجمعة، 29 مايو 2020 11:00 م
دراسة تؤكد خطورة "خلط" هيدروكسى كلوروكين و المضاد الحيوى على مرضى السرطان هيدروكسى كلووركين
كتبت هند عادل

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أفاد باحثون أمريكيون بأن مرضى السرطان الذين يعانون من فيروس كورونا والذين عولجوا بمزيج من الأدوية التي تحتوى على عقار هيدروكسى كلوروكين بالإضافة الى المضاد الحيوى أزيثروميسين كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال 30 يومًا من أولئك الذين حصلوا على أي دواء بمفرده.

هيدروكسى

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قال باحثون إن النتائج الأولية تشير إلى أن الأطباء قد يرغبون في الامتناع عن وصف هيدروكسي كلوروكين لعلاج الملاريا منذ عقود مع أزيثروميسين المضاد الحيوي خاصة لمرضى السرطان من مصابى كورونا  حتى إجراء المزيد من الدراسة.

قال الدكتور هوارد بوريس ، رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية (ASCO) ، في مؤتمر صحفي حول نتائج العلاج بهيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين أنها ارتبطت بشدة بزيادة خطر الوفاة.

حيث كان يُعتقد في البداية أن تركيبة الدواء تساعد مرضى كوفيد 19 لكن بعض الدراسات أكدت انه قد يمثل خطورة على بعض الفئات ، تظهر النتائج الأولية ، التي سيتم تقديمها هذا الأسبوع في الاجتماع العلمي الافتراضي لـلجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية ، أن المجموعة قد تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السرطان.

وقال دكتور جيريمي وارنر من النظام الطبي بجامعة فاندربيلت للصحفيين: "إن توليفة التركيبة تعطي خطرًا أكبر بثلاث مرات للوفاة في غضون 30 يومًا ".

يأتي ذلك بعد أن قام وارنر وزملاؤه بتحليل البيانات عن 925 مريضاً بالسرطان الذين أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا  بين مارس وأبريل،  توفي 13 % من المرضى في غضون 30 يوما من تشخيصهم.

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بشكل عام ، كان المرضى الذين كانت سرطاناتهم تتقدم بنشاط في وقت الإصابة أكثر عرضة للوفاة خلال 30 يومًا من أولئك الذين كانوا في حالة مغفرة أو لم يكن لديهم دليل حالي على الإصابة بالسرطان.

في التجربة ، كان 180 مريضاً يتناولون هيدروكسي كلوروكوين بالاشتراك مع أزيثروميسين ، و 90 مريضاً كانوا يتناولون هيدروكسي كلوروكوين وحده، قال وارنر إن هيدروكسي كلوروكوين وحده لم يكن عامل خطر كبير عند التكيف مع المخاطر الأخرى ، مشيرًا إلى أن عدد الأفراد الذين يتناولون الدواء وحده صغير نسبيًا، وقال إن هناك حاجة لتجارب مصممة بعناية لتوضيح مخاطر وفوائد هذه الأدوية وحدها أو مجتمعة.

وقال الدكتور ريتشارد شيلسكي ، كبير المسؤولين الطبيين في الجمعية الأمريكية للأورام، إن هناك "أدلة غير كافية لدعم الاستخدام الروتيني لهيدروكسي كلوروكوين لعلاج مصابى كورونا في المرضى الذين يعانون أيضًا من السرطان ، وحث على الحذر حتى تتوفر المزيد من البيانات.

وقال شيلسكي إن العلاج يجب ألا يستخدم إلا في سياق تجربة سريرية ، حسب توجيهات إدارة الغذاء والدواء.

 


هيدروكسى كلوروكين

علاج كورونا

مرضى السرطان

علاج فيروس كورونا

كورونا نيوز

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