طبيبة صيدلية بكندا تكشف الآثار الجانبية لدواء هيدروكسى كلوركين

أثار دواء هيدروكسي كلوروكين منذ الإعلان عنه لعلاج مرضى فيروس كورونا، ضمن بروتوكول العلاج الكثير من الجدل، حيث تفيد تقارير بنجاحه وتقارير أخرى تفيد بحدوث آثار جانبية، بل ويزيد من فرص الوفاة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضى، أنه يتناول "دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".
وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول عقارهيدروكسى كلوروكين بالإضافة الى المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك، بعد نقاشات عدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء.
من جانبها علقت منظمة الصحة العالمية، استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا مؤقتًا، وذلك حتى التأكد من آثاره عند الاستخدام كعلاج للفيروس استنادًا الى نصيحة لجنة التوجيه المؤلفة من خبراء مستقلين والذين سيقومون بالنظر في البيانات الواردة في أثاره.
فى التقرير التالى بالفيديو الذى تعرضه اليوم السابع، لطبيبة صيدلية بكندا تكشف الآثار الجانبية لدواء الهيدروكسي كلوروكين وفقًا لما نشرته الشركة المصنعة والتى تشمل آثارا جانبية على القلب وتحذير لمرضى الكلى والكبد من استخدامه، والخطر من نوع من المضاد الحيوى يسمى "أزيثرومايسين" وتناوله بجرعات خاطئة تؤدى إلى ضربات زائدة بالقلب والفاة ببعض الحالات، مشددة على عدم تناوله إلا تحت إشراف الطبيب والتأكد من عدم وجود أراض أخرى.
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