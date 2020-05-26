طبيبة صيدلية بكندا تكشف الآثار الجانبية لدواء هيدروكسى كلوركين

أثار دواء هيدروكسي كلوروكين منذ الإعلان عنه لعلاج مرضى فيروس كورونا، ضمن بروتوكول العلاج الكثير من الجدل، حيث تفيد تقارير بنجاحه وتقارير أخرى تفيد بحدوث آثار جانبية، بل ويزيد من فرص الوفاة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضى، أنه يتناول "دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".

وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول عقارهيدروكسى كلوروكين بالإضافة الى المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك، بعد نقاشات عدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء.