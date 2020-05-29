اليوم السابع
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جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة: تجهيز ألف شقة بالإسكان الاجتماعى فى الـ800 فدان

الجمعة، 29 مايو 2020 11:23 ص
جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة: تجهيز ألف شقة بالإسكان الاجتماعى فى الـ800 فدان عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة
كتب أحمد حسن

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وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مسئولى جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتكثيف أعمال الطرق والمرافق والاتصالات الجارية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بقطاعي ج – د بمنطقة الـ800 فدان، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي وتكثيف الأعمال بها. 
 
وأكد المهندس عادل النجار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، متابعة سير العمل والموقف التنفيذي، مشيرا إلى أن هناك 1000 وحدة من الوحدات السكنية  المخصصة للمواطنين ستكون جاهزة خلال أيام، وذلك ضمن خطة الجهاز لتسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في أسرع وقت، وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.
 
من جانبه أشار المهندس مجدي على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد"سلام"، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات الكهرباء  ضمن أعمال المرافق بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمرحلة الأولى بالمدينة. 
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمبنى المدرسة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بباقي المباني الخدمية (حضانة - مركز طبي - نادٍ اجتماعي - سوق تجارية - نقطة شرطة - وحدة إطفاء)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة بالمشروع.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

مدينه ٦ اكتوبر الجديده

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