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"تموين المنوفية": توريد 130 ألف و 564 طن قمح إلى شون المحافظة حتى الآن

الجمعة، 29 مايو 2020 12:18 م
"تموين المنوفية": توريد 130 ألف و 564 طن قمح إلى شون المحافظة حتى الآن توريد قمح
المنوفية محمد فتحى

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أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الكميات الموردة من الأقماح اليوم فى بداية فتح التوريد 130 ألف و 564 طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة. أضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام تحت إشراف عاطف هلال وكيل المديرية.

 

وشدد وكيل وزارة التموين على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح بصوامع المحافظة وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.

 

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استقبلت موسم حصاد القمح بتجهيز الصوامع والشون وتم التأكد من جودتها والعمل على توفير أقصى درجات الجودة لهذا المحصول الذى يعتبر من المحاصيل الهامة والاستراتيجية ويمثل الاهتمام به والحفاظ علية أمناً قوميا. وكان عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أعلن أن عملية التوريد بدأت من يوم الأربعاء 15 /4 /2020 حسب الضوابط المقررة لذلك، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف للمحافظة فى حين بلغ التوريد العام السابق 144 ألف طن من القمح.

 

و أوضح أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 12 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، فضلاً عن عدد من الصوامع المؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، مؤكداً على استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية وإنخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك .يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح باعتباره محصول إستراتيجى والتأكد من صلاحية مناطق التخزين وفقاً للاشتراطات التخزينية والمرور الميدانى على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين .

 

ومن جانبه قال المهندس أشرف الجمال وكيل وزارة الزراعة بأن المحافظة شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة فى إجمالى الكميات التى سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى.

 

وشدد محافظ المنوفية على إزالة أى معوقات تعوق عملية التوريد، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية من أولى المحافظات التى تتميز بأعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.


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