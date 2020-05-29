تليجراف: 70% من مصابى كورونا فى بريطانيا لم تظهر عليهم أعراض الفيروس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة لم تظهر عليهم أى أعراض أبدا، بحسب ما أظهر التحليل الأول لاختبارات الأجسام المضادة من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية، مما أدى إلى مخاوف من أن برنامج الاختبار والتتبع الجديد لن ينجح.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الخطط الحكومية، يُطلب من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض أن يتم عزلهم واختبارهم بينما يقوم تطبيق خدمات الصحة الوطنية بإبلاغ الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق حتى يتمكنوا أيضا من الدخول فى حجر صحى.

لكن الأرقام الجديدة تظهر أن 70% من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس لم تظهر عليهم أعراض فى وقت الاختبار، وفى الأسبوع الذى سبقه أو تلاه. بينما أبلغ 21% فقط ع وجود أعراض فى يوم الاختبار الفعلى.

ومن بين الأشخاص الذين أبلغوا عن عرض فى يوم إجراء اختبار المسحة، وجدا أن 2.6% لديهم بالفعل فيروس كورونا.

وتظهر الأرقام الحكومية الخاصة بالاختبارات فى بريطانيا أيضا أن 1.5% من الناس تأتى اختباراتهم إيجابية للفيروس، رغم أن أغلبهم يتحدث عن وجود أعراض.

وتشير النتائج إلى أن سياسية الحكومة للاختبار والتتبع ستفشل فى تحديد على الأقل سبع من كل 10 حالات، وان أغلب الناس الذين يعانون من أعراض ليس لديهم الفيروس.

وتعليقا على الأرقام الجديدة، قال البروفيسور كيفين ماكونوا، الأستاذ فى الإحصاءات التطبيقية إن أغلب الناس الذين جاءت اختباراتهم سلبية، حوالى 70% لم يبلغوا عن وجود أعراض على الإطلاق.

وبالتالى ستكون هناك تداعيات محتملة على كفاءة التعقب للمخالطين لمن لديهم أعراض إذا كان عدد كبير من الأشخاص ليس لديهم أعراض بالفعل، أو لو أن الكثير ممن لديهم أعراض لا يعانون من كورونا.