تعقيم وتطهير المناطق السكنية بالتعاون مع مكافحة الفيروسات لمواجهة كورونا

بورسعيد محمد فرج

يتابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى تعقيم وتطهير عدد من المناطق السكنية بالتنسيق مع مركز مكافحة العدوى والفيروسات برئاسة المهندس أسامة رخا مدير المكافحة حيث قامت فرق التطهير التابعه للمركز برش وتطهير بلوك رقم 6 بمنطقه القابوطي وعمارة 49 بمنطقه السيده نفيسه وعدد من العمارات السكنية بمناطق زمزم واستكمال زمزم وبنك الاسكان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات إنتشار عدوى الإصابة بفيرس كورونا المستجد

وأشار بأنه سيتم ابتداء من غد السبت منع اى مواطن لايرتدى كمامات من دخول الحى ولن يحصل على اى خدمه من خدمات الحى الا بعد ارتدائه للكمامات مع إلزام جميع العاملين بالحى بارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة الجميع وتطبيقا لقرارات مجلس والوزراء .

وفى وقت سابق واصلت فرق التطهير بمحافظة بورسعيد، جهودها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمؤسسات والطرق والميادين والمستشفيات تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بتكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين و وزيادة الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم وتكثيف حملات التطهير خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تكثيف أعمال التعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية التي تشهد اقبالا من المواطنين، وكذلك المؤسسات التي بدأت تشهد تردد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم، وكذلك توفير الدعم للاجهزة المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، مؤكدًا على وجود غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أخر تطورات الوضع الراهن والتنسيق بين كافة الأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الارشادات والتعليمات التي اقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة مترا بين المواطنين، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة. كافة المنشآت والمؤسسات والطرق والميادين والمستشفيات تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بتكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين و وزيادة الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم وتكثيف حملات التطهير خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تكثيف أعمال التعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية التي تشهد اقبالا من المواطنين، وكذلك المؤسسات التي بدأت تشهد تردد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم، وكذلك توفير الدعم للاجهزة المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، مؤكدًا على وجود غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أخر تطورات الوضع الراهن والتنسيق بين كافة الأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الارشادات والتعليمات التي اقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة مترا بين المواطنين، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة.