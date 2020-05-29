تعرف على الأعراض العصبية المرتبطة بالإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

سلطت دراسة أجراها باحثون من جامعة سينسيناتي الأمريكية وأربع مؤسسات إيطالية لمراجعة التصوير العصبي والأعراض العصبية لدى مرضى فيروس كورونا الضوء على تأثير الفيروس على الجهاز العصبي المركزي.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscienceتكشف النتائج ، التي نشرت في مجلة Radiology ، أن تغير الحالة العقلية والسكتة الدماغية هي أكثر الأعراض العصبية شيوعًا في مرضى فيروس كورونا ، وقال المؤلف الرئيسي عبد القادر محمدي ، أستاذ مساعد في الأشعة في جامعة كاليفورنيا وأخصائي الأمراض العصبية في جامعة كاليفورنيا: ​​"لقد وصفت الدراسات تأثير كورونا على الصدر ، ولكن عدد قليل من تقارير الحالات وصفت نتائج التصوير العصبي المرتبطة بعدوى كوفيد 19 حتى الآن ، هذه هي أكبر وأول دراسة تميز الأعراض العصبية وميزات التصوير العصبي في مرضى فيروس كورونا هذه الأنماط المكتشفة حديثًا يمكن أن تساعد الأطباء بشكل أفضل وأسرع في التعرف على الارتباطات بـكورونا.

درس الباحثون في هذه الدراسة الأعراض العصبية ونتائج التصوير لدى المرضى من ثلاث مؤسسات رئيسية في إيطاليا: جامعة بريشيا ، وجامعة شرق بيدمونت وجامعة ساساري ، ساساري وخاصة وأن إيطاليا كانت المركز الثاني لانتشار عدوى كورونا ، مما أدى إلى وفاة أكثر من 30 الف شخص .

تضمنت الدراسة صورًا لـ 725 مريضًا في المستشفى مصابين بعدوى COVID-19 المؤكدة بين 29 فبراير و 4 أبريل، وكان 108 منهم (15 ٪) يعانون من أعراض عصبية خطيرة وخضعوا لتصوير الدماغ أو العمود الفقري، معظم المرضى (99٪) أجروا فحوصات تصوير مقطعي للدماغ ، بينما 16٪ كان لديهم تصوير مقطعي للرأس والرقبة و 18٪ كان لديهم تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

وجد الباحثون أن 59 ٪ من المرضى أبلغوا عن حالة عقلية متغيرة و 31 ٪ يعانون من السكتة الدماغية ، وهي أكثر الأعراض العصبية شيوعًا، كما يعاني المرضى أيضًا من الصداع (12٪) ، والنوبات (9٪) والدوخة (4٪) ، من بين أعراض أخرى.