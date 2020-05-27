اليوم السابع
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العثور على كمامات وقفازات بقاع البحر الفرنسي ومخاوف من عدوى كورونا..فيديو

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:00 م
العثور على كمامات وقفازات بقاع البحر الفرنسي ومخاوف من عدوى كورونا..فيديو تلوث مياه البحر بالنفايات الطبية
كتبت هند عادل

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عثر بعض الغواصين الذين يشاركون في أعمال تنظيف البحر بفرنسا على كتلة من الكمامات وقفازات اللاتكس متناثرة على طول قاع البحر الفرنسي ، مما أثار مخاوف من انتشار القمامة المتعلقة بالفيروس التاجي كورونا بالمنطقة.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية كانت أحد المؤسسات غير الحكومية الفرنسية والتي تعمل في مجال نظافة البيئة تعمل على تنظيف قاع المحيط حول أنتيبس في جنوب شرق فرنسا ووجدوا مفاجأة  حيث عثروا على كتلة من النفايات المستخدمة لوقف انتشار فيروس كورونا

في مقطع فيديو نُشر على الفيسبوك ، تظهر المنظمة غير الحكومية غطاساً ينجرف على طول قاع البحر ، قبل السباحة من خلال جدار عائم من القفازات والأقنعة البلاستيكية.

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وقالت المجموعة المشاركة في اعمال التنظيف إنها التقطت كمية من قفازات اللاتكس أقنعة جراحية من الماء ، بالإضافة إلى أكثر من 200 لتر من النفايات الأخرى.

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وقال مؤسس المجموعة ، لوران لومبارد ، الذي صوّر مقطع الفيديو تحت الماء ، لبي بي سي: "هذه الأقنعة  لم نحصل عليها لفترة طويلة ، وسيكون لدينا مليارات ، لذلك أقول احترس ، إنها بدايات نوع جديد من التلوث.

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قائلا "مع العلم أنه تم طلب أكثر من 2 مليار قناع يمكن التخلص منها أثناء الوباء، قريبًا سيكون هناك أقنعة أكثر من قناديل البحر في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​"


فرنسا

تلوث مياه البحر

النفايات الطبيه

الكمامات

كورونا

عدوى كورونا

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