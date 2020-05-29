ترامب ينفى دعمه للعنف ضد المتظاهرين قبل بدء مؤتمره عن الصين

كتبت: نهال ابو السعود

دون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة أخرى حول تحذيره إلى متظاهرى مينيابوليس الليلة الماضية، "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

وقال ترامب فى تغريديته "يؤدي النهب إلى إطلاق النار، وهذا هو سبب إطلاق النار على رجل وقتل في مينيابوليس ليلة الأربعاء - أو إلقاء نظرة على ما حدث للتو في لويزفيل برصاص 7 أشخاص، "لا أريد أن يحدث هذا، وهذا ما تعنيه عبارة الليلة الماضية".

وأضاف الرئيس: "لقد قيلت كحقيقة وليس كبيان".

ومع ذلك، فإن قائد شرطة ميامي السابق والتر هيدلي قصد بالتأكيد التعبير على أنه بيان عندما استخدمه لأول مرة في عام 1967 ، حيث اندلعت الاضطرابات في الأحياء التي يسكنها الأمريكيين من أصول افريقية.

عندما بدأ العنف مرة أخرى في عام 1968 ، قال هيدلي إن ضباطه "يعرفون ماذا يفعلون" وكرر ، "عندما يبدأ النهب ، يبدأ إطلاق النار". كان التعبير توجيهًا واضحًا لضباط الشرطة حول كيفية الرد على الاضطرابات.

وتم إخفاء تغريدة ترامب الأصلية عن النهب من قبل تويتر لأن الشركة قالت إن الرسالة تدعم ونشجع العنف ضد متظاهري مينيابوليس.

قال ترامب عن التغريدة الأصلية: "لا ينبغي أن يكون لدى أي شخص أي مشكلة مع هذا غير الكارهين ، وأولئك الذين يتطلعون إلى التسبب في مشاكل على وسائل التواصل الاجتماعي."، لكن تحذير الرئيس الامريكي قوبل بصدمة ولم يقدم أي نوع من الاعتذار عن التغريدة.

وفي نفس السياق اعلن ترامب انه سيعقد قريباً مؤتمراً صحفياً حول الصين في البيت الأبيض الذي من المقرر ان يبدا خلال دقائق وتشير التوقعات انه من شبه المؤكد سيتم سؤاله من الصحفيين حول الحرب الدائرة على تويتر بشان تغريداته المثيرة للجدل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصف المتظاهرين فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا بالسفاحين والبلطجية، مهددا بإطلاق النار عليهم، وكشف ترامب فى تغريداته، إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له أن الجيش سيدعمه فى إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة، قائلا: "لا أستطيع الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية عظيمة مثل مينيابوليس، هناك افتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالى جاكوب فراى، الضعيف جدًا، بإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطنى وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

وأضاف ترامب: "هؤلاء السفاحون ينسون ذكرى جورج فلويد، لن أدع ذلك يحدث، تحدثت للتو إلى الحاكم تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق وسنفترض السيطرة، لكن عندما يبدأ النهب سيبدأ إطلاق النار".