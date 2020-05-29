ترامب يعلن وصول قوات من الحرس الوطنى إلى مينيابوليس

كتب رامى محيى الدين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول قوات من الحرس الوطني إلى مينيابوليس، حسبما ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن مراسلها عمر جيمينز قد تم احتجازه من قبل الشرطة أثناء بث حى من موقع الاحتجاجات فى مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية، وذلك رغم تعريفه لنفسه بشكل واضح للضباط.

وأوضحت الشبكة فى نبأ عاجل لها أن فريق جيمنيز، الذى شمل معدا وفنى كاميرا قد تمت تقيديهما أيضا. وتم مصادرة كاميرا "سى إن إن"، والتى ظلت تسجل حتى تم تقييد الفريق، بينما لم يبدو أن الشركة تدرك أن الكاميرا كانت لا تزال تسجل.