يذكر أنه كان من المقرر عقد قمة مجموعة السبع في 10يونيو المقبل في كامب ديفيد ثم تقرر أن تكون " قمة افتراضية " عن طريق تقنية " الفيديو كونفرانس" بسبب ظروف جائحة كورونا العالمية ، غير أن ترامب جدد فكرة عقد القمة بالحضور الشخصي ورجح مسئولو البيت الأبيض أن تعقد في نهاية يونيو المقبل.