اليوم السابع
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تخصيص طابقين بمستشفى بنى سويف الجامعى لعلاج حالات الاشتباة بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:18 ص
تخصيص طابقين بمستشفى بنى سويف الجامعى لعلاج حالات الاشتباة بكورونا عميد طب بني سويف ومدير المستشفى
بني سويف أيمن لطفي

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أكد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ببنى سويف، على تخصيص طابقين مكتملين بمستشفى بني سويف الجامعي لعلاج حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى رعاية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بزيادة عدد أسرة الرعايات والاستعداد الكامل لمجابهة  فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، ضمن خطة الدولة لتخصيص أماكن بالمدن والمستشفيات الجامعية نظرا لزيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وأضاف عاطف مرسي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "خصصت كلية الطب جامعه بني سويف خط واتس آب لمتابعه المرضى و المخالطين لهم والإجابة على أسئلتهم، لتشخيص حالات مرضى كورونا وتقديم العلاج اللازم، وكذلك المتابعة الصحية للمرضى المعزولين بالمنازل للوقاية من المرض، ويشرف على هذه المتابعات أساتذة قسمي الصحة العامة وطب المجتمع والصدرية والأمراض المتوطنة".

وتابع: تم تخصيص 12 سرير رعاية لهذه الحالات بالإضافة إلى 50 سريرا أخرى للحالات المتوسطة، فضلا عن  تحويل قسم الصدرية إلى رعاية مركزة تضم 32 سرير مريض، بـ 32 جهاز تنفس صناعي لمجابهة الفيروس  والحد من انتشاره، نظرا لزيادة عدد حالات الإصابة بالمرض.

وأشار الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى الجامعى إلى تخصيص سكن للأطباء والتمريض الذين يعملون بوحدة العزل ووحدة الاشتباه بالفيروس، نظرا  لتعاملهم المباشر مع المرضى وكذلك الحد من انتشار الفيروس بالمستشفى، علاوة على إجراء صيانة لجميع أجهزه التنفس الصناعي بالمستشفى، منوها عن تلقي المستشفى خمسة أجهزة "مركز أكسجين"  تبرعا من أبناء المحافظة وذلك لقياس النبض والاكسجين بالدم للحالات المتوسطة.

 

 


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