تحويل مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف إلى حجر صحى لمصابى "كورونا"

بنى سويف أيمن لطفى

قرر محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم تحويل مستشفى بنى سويف للتأمين الصحي، إلى حجر صحى كامل، لاستقبال الحالات التى أثبتت نتائج سحب مسحة منها، إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعد موافقة وزيرة الصحة خلال إجتماع عبر فيديو كونفرنس مع محافظ بنى سويف، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف، وأضاف بيان اليوم الجمعة أن مديرية الصحة بدأت مساء اليوم الجمعة إخلاء المستشفى ونقل المرضى المتواجدين بأقسامها الى مستشفى بنى سويف التخصصى " العام سابقا"، إستعدادا لتشغيل المستشفى غدا لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

وفى نفس الصدد افتتح محافظ بنى سويف اليوم الجمعة المنفذ الأول لبيع الكمامات التى يتم تجميع مكوناتها من خلال المدارس الفنية، وتحت اشراف صحى وفنى من مديرية الصحة، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات فى البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة، بدءا من غدٍ السبت، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا المنفذ هو الأول الذى وفرته المحافظة لبيع الكمامات، حيث تم إتاحة كميات منها، مع الجهود المتواصلة لتوفير كميات أخرى بسعر التكلفة الذى يتغير تبعا لآليات السوق وأسعار المادة الخام، بجانب العمل على توفير كمامات القماش خلال الأيام القادمة، وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية وبأشراف صحى من مديرية الصحة وطبقا للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو ضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها و توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التى تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة.