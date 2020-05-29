اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 04:47 م
خالد صلاح
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تباين الأسهم الآسيوية.. و"نيكى" اليابانى يحقق مكاسب أسبوعية تزيد عن 7%

الجمعة، 29 مايو 2020 11:08 ص
تباين الأسهم الآسيوية.. و"نيكى" اليابانى يحقق مكاسب أسبوعية تزيد عن 7% بورصة طوكيو
أ ش أ

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول استقلالية إقليم "هونج كونج"، وتحت ضغط من بيانات اقتصادية يابانية ضعيفة، وفي هونج كونج، تراجع مؤشر "هانج سينج" بواقع 0.7%، متأثرا بتراجع القطاع المالي وعلى رأس سهم بنك "إتش إس بي سي" بنحو 3%.
 
وفي اليابان، تراجعت الأسهم من أعلى مستوى في 3 أشهر في نهاية تعاملات الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية كبيرة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية سلبية.
 
وانخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.2% إلى 21878 نقطة فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 7.3%، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 0.9% إلى 1564 نقطة.
 
وفي الصين، صعد مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.22% إلى 2852 نقطة، وزاد مؤشر "شنتشن" 0.869% إلى 10746.08 نقطة.
 
وفي أستراليا، هوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 1.63%، متأثرا بخسائر البنوك الكبرى. 
 
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر "كوسبي" إلى 2029 نقطة، وتراجع مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام بنحو 0.17%.
 
وكشفت البيانات الاقتصادية انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني بأكبر وتيرة منذ عام 2011 خلال أبريل وذلك بنحو 9.1%، كما تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 9.6% خلال نفس الفترة وهي وتيرة أعلى من توقعات انخفاضها بنسبة 6.9%.
 
وهبط سهم "نيسان" بنحو 10.8% في نهاية الجلسة، بعدما أعلنت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية سنوية بقيمة 40.5 مليار ين (377 مليون دولار) في العام المالي المنتهي في مارس.

الأسهم الآسيوية

هانج سينج

الولايات المتحدة والصين

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