تأثير كورونا على الصحة النفسية للأطفال لن يكون معروفًا لسنوات

كتبت فاطمة خليل

أصبح العديد من الأطفال يعانون من علامات القلق والاكتئاب بسبب فيروس كورنا، حيث انتقل هذا التأثير النفسي إلى الأطفال، ووفقاً لموقع CNN تظهر العلامات الأولى للقلق والاكتئاب كأعراض غامضة وهي: صداع خفيف لا يزول، نوبات من الغضب، عدم القدرة على التركيز في الدراسة وغيرها من العلامات، وهذا القلق والاكتئاب عند الأطفال له تأثير طويل المدى سوف يستغرق سنوات طويلة حتى يظهر.

وحذرت الدكتورة إديث براتشو سانشيز، طبيبة رعاية أولية ومديرة طب الأطفال عن بعد وأستاذ مساعد في طب الأطفال في مركز جامعة ايرفينج الطبي بجامعة كولومبيا بنيويورك، من تجاهل أعراض قلق الأطفال بسبب وباء كورونا، حيث إن التغاضي عن مشاكل الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ستكون له عواقب مدمرة لسنوات قادمة.

وأشارت دراسة نشرت العام الماضي في دورية JAMA Pediatrics إلى أن ما يقرب من 1 من كل 7 أطفال في الولايات المتحدة يعانون من حالة نفسية، ونصفهم لا يعالجون.

وأوضحت ارتفاع معدلات مشاكل الصحة النفسية للأطفال مع وباء كورونا، مضيفة أن جميع الأطفال قد تأثروا بكورونا بطريقة أو بأخرى.

وأضافت ليس لدينا حاليًا طريقة للتنبؤ بالآثار طويلة المدى لفيروس كورونا على الأطفال، قد يخرج بعض الأطفال منها بزيادة المرونة النفسية للتعامل مع الأزمات بينما قد يعاني أطفال آخرون من نوع الصدمة طويلة المدى التي تعوق نموهم وتبقيهم حذرين بشكل مفرط في المستقبل.

وأشارت إلى أن الأطفال يمضون ساعات في البحث عن أعراض الإصابة بكورونا لديهم، كما أنهم يقضون ساعات يومياً في القلق بشأن إصابتهم هم والعائلة وأصدقائهم وهذه من العلامات الأولى للقلق والاكتئاب علاوة على الأعراض التى تشمل الصداع والغضب وعدم التركيز.