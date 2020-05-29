اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تأثير كورونا على الصحة النفسية للأطفال لن يكون معروفًا لسنوات

الجمعة، 29 مايو 2020 10:00 م
تأثير كورونا على الصحة النفسية للأطفال لن يكون معروفًا لسنوات فيروس كورونا والقلق عند الاطفال
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبح العديد من الأطفال يعانون من علامات القلق والاكتئاب بسبب فيروس كورنا، حيث انتقل هذا التأثير النفسي إلى الأطفال، ووفقاً لموقع CNN تظهر العلامات الأولى للقلق والاكتئاب كأعراض غامضة وهي: صداع خفيف لا يزول، نوبات من الغضب، عدم القدرة على التركيز في الدراسة وغيرها من العلامات، وهذا القلق والاكتئاب عند الأطفال له تأثير طويل المدى سوف يستغرق سنوات طويلة حتى يظهر.

4 3

وحذرت الدكتورة إديث براتشو سانشيز، طبيبة رعاية أولية ومديرة طب الأطفال عن بعد وأستاذ مساعد في طب الأطفال في مركز جامعة ايرفينج الطبي بجامعة كولومبيا بنيويورك، من تجاهل أعراض قلق الأطفال بسبب وباء كورونا، حيث إن التغاضي عن مشاكل الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ستكون له عواقب مدمرة لسنوات قادمة.

وأشارت دراسة نشرت العام الماضي في دورية JAMA Pediatrics إلى أن ما يقرب من 1 من كل 7 أطفال في الولايات المتحدة يعانون من حالة نفسية، ونصفهم لا يعالجون.

5ecfb2cacd069.image

 

وأوضحت ارتفاع معدلات مشاكل الصحة النفسية للأطفال مع وباء كورونا، مضيفة أن جميع الأطفال قد تأثروا بكورونا بطريقة أو بأخرى.

وأضافت ليس لدينا حاليًا طريقة للتنبؤ بالآثار طويلة المدى لفيروس كورونا على الأطفال، قد يخرج بعض الأطفال منها بزيادة المرونة النفسية للتعامل مع الأزمات بينما قد يعاني أطفال آخرون من نوع الصدمة طويلة المدى التي تعوق نموهم وتبقيهم حذرين بشكل مفرط في المستقبل.

وأشارت إلى أن الأطفال يمضون ساعات في البحث عن أعراض الإصابة بكورونا لديهم، كما أنهم يقضون ساعات يومياً في القلق بشأن إصابتهم هم والعائلة وأصدقائهم وهذه من العلامات الأولى للقلق والاكتئاب علاوة على الأعراض التى تشمل الصداع والغضب وعدم التركيز.

single_mom-web-mar2020-freepik-980x600

فيروس كورونا والقلق عند الاطفال

كورونا عند الاطفال

اعراض كورونا عند الاطفال

اعراض القلق عند الاطفال

اعراض القلق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة