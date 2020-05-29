بالجرعات والمواعيد.. تعرف على أحدث بروتوكول علاجى لمرضى كورونا فى مصر

كتبت هند عادل

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى عن البروتوكول العلاجي المتبع مع مرضى فيروس كورونا سواء الحلات البسيطة والمتوسطة أو الشديدة التي تحتاج إلى وضعها بالعناية المركزة .

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أوضح وزير الصحة الأسبق أن بروتكول العلاج المتبع يشمل التفاصيل الآتية:

الحالات المعتدلة

- هيدروكسي كلوروكوين: 400 مجم كل 12 ساعة ليوم واحد يليه 200 مجم كل 12 ساعة لمدة 6 أيام.

- زنك

- فيتامين سي.

- مضاد تجلط

- خافضات الحرارة.

الحالات الخفيفة ذات الخطورة العالية

وهى التي يتم التعامل معها كحالات معتدلة وهى التي يعانى المرضى من أعراض مثل الحمى وأعراض الجهاز التنفسي ويمكن رؤية مظاهر الالتهاب الرئوي في الأشعة المقطعية على الصدر.

يشمل بروتكول العلاج الخاص بهم:

- هيدروكسي كلوروكوين 400 مجم كل 12 ساعة ليوم واحد يليه 200 مجم كل 12 ساعة لمدة 10 أيام.

- أوسيلتاميفير 75 ملج مرتين يومياً لمدة 10 أيام

- أزيثروميسين: 500 ملج يومياً لمدة خمسة أيام ما لم يكن المريض في خطر كبير

- زنك.

- فيتامين سي.

- مضاد تخثر.

- مضادات حيوية.

- الستيرويدات "الكورتيزون" (حالة بحالة).

- توسيليزوماب.

- علاج الأعراض أي استخدام خافضات الحرارة.

ويتم ادخال الستيروئيدات القشرية "الكورتيزون" كعلاج مبكر مع دورة قصيرة من الكورتيكوستيرويدات في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا قد يخفف الاستجابات الالتهابية التنفسية والجهازية خاصة مع فرط جهاز المناعه وبدا تكون عاصفه السيتكوين

الجرعة: 1 ملجم / يوم ميثيل بريدسونولون الرابع ، قد تزداد إلى 2 ملجم يوم في الحالات الشديدة لمدة 5 أيام.

المضادات الحيوية

يعتمد قرار المضادات الحيوية على وجود العلامات السريرية للعدوى "السعال ، البلغم الملون" يمكن إضافته تجريبياً في الحالات الشديدة الخطورة المعتدلة والحالات الشديدة والحالات المعتدلة هي التي تعانى الحمى المستمرة.

وتشمل ادوية المضادات الحيوية الجيل الثالث من أدوية السيفالوسبورين مثل سيفترياكسون 2 جم IV يوميًا × 5 أيام وواحد من:

أزيثروميسين 500 مجم PO يوميًا × 5 أيام أوالدوكسيسيكلين 200 مجم PO ثم 100 مجم PO BID × 5 أيام

أدوية السيولة:

والتي يعتبر العمود الفقري في إدارة مرضى فيروس كورونا يتم استخدام عقار توسيليزوماب وهو دواء معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج متلازمة إطلاق السيتوكين ولمرضى وحدة العناية المركزة المصابين بالالتهاب الرئوي نتيجة فيروس كورونا .

نظام الجرعات Tocilizumab للكبار

يجب أن تكون الجرعة الأولية 4-8 مجم تضاف الى 400 مجم من المحلول الوريدى ، الحقن الثانى بعد بعد 8-12 ساعة من الجرعة الأولى، في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة (الجرعة القصوى إذا تم حسابها بالملجم لكل كيلوجرام ، هي 800 ملج / جرعة)

وطريقة الحقن تكون عن طريق يخفف في 100 مل من محلول ملحي بنسبة 0.9٪ ، ويسمح بالمحلول المخفف للوصول إلى درجة حرارة الغرفة ، وينقع لمدة 60 دقيقة.