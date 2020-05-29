انفاق المستهلكين الأمريكيين يهوى في أبريل

انخفض إنفاق المستهلكين الأمريكيين بوتيرة قياسية في أبريل إذ قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب، مما يدعم توقعات بأن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الثاني بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، نزل 13.6 بالمئة الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ بدأت الحكومة تتبع السلسلة في 1959، وبعد انخفاض بنسبة 6.9 بالمئة في مارس .

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 12.6 بالمئة في أبريل نيسان