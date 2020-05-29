اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 03:42 م
خالد صلاح
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انفاق المستهلكين الأمريكيين يهوى في أبريل

الجمعة، 29 مايو 2020 03:20 م
انفاق المستهلكين الأمريكيين يهوى في أبريل الدولار الأمريكى والذهب
رويترز

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 انخفض إنفاق المستهلكين الأمريكيين بوتيرة قياسية في أبريل إذ قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب، مما يدعم توقعات بأن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الثاني بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير.

 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، نزل 13.6 بالمئة الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ بدأت الحكومة تتبع السلسلة في 1959، وبعد انخفاض بنسبة 6.9 بالمئة في مارس .

 

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 12.6 بالمئة في أبريل نيسان

 


الدولار

وزاره التجاره الامريكيه

الاستهلاك

ابريل

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