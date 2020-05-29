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النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مول تجارى بالشيخ زايد

الجمعة، 29 مايو 2020 02:17 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مول تجارى بالشيخ زايد حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق نشب داخل مركز تجارى بمدينة الشيخ زايد؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشأن فحص آثار الحريق، حيث كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق شب بمركز تجاري بمدينة الشيخ زايد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، حيث أجرى رجال المباحث معاينة لحصر التلفيات التي تسبب بها الحريق، كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالمركز، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمركز تجاري بالشيخ زايد. انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.  

وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 

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