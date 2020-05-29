اليوم السابع
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إزالة إشغالات الباعة الجائلين فى حملة أمنية بالبراجيل

الجمعة، 29 مايو 2020 11:27 م
إزالة إشغالات الباعة الجائلين فى حملة أمنية بالبراجيل حملة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية اليوم الجمعة، لإزالة الإشغالات والتعديات الخاصة بالباعة الجائلين، بمنطقة البراجيل وعزبة خيزة بامبابة، حيث تم إزالة عدد من فرش الفاكهة، بالإضافة إلى التعديات الخاصة بالباعة الذين يفترشون الشوارع، ويتسببون في إعاقة حركة السير أمام المواطنين وقائدي السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق. وشن ضباط إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، من الشوارع والميادين بأنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي محافظة الجيزة، عن تحرير عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية والباعة الجائلين، وإزالة إعلانات غير مرخصة، وحواجز حديدية، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لمحلات تجارية لمخالفتها إجراءات حظر التجوال.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها. 3- اغتصاب جزء منها. 4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها. 6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها. 


شرطة المرافق

مرافق الجيزة

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أخبار مصرية

حملة إمبابة

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