أوباما عن مقتل جورج فلويد: العنصرية لا يمكن أن تكون أمرا اعتياديا بأمريكا

كتب رامى محيى الدين

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن مقتل {جورج فلويد}: العنصرية لا يمكن أن تكون أمرا اعتياديا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

شنت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد وصفه للمتظاهرين المحتجين فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، ضد مقتل الشاب جورج فلوريد، صاحب البشرة السمراء، بالسفاحين والبلطجية وتهديدهم بإطلاق النار عليهم.

وقالت تايلور، فى تغريده لها عبر حسابها على تويتر، أشارت فيها إلى ترامب، قائلة: "بعد إشعال نيران التفوق الأبيض والعنصرية طوال فترة رئاستك، هل لديك الجرأة لتتظاهر بالتفوق الأخلاقى قبل تهديد العنف؟ عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار؟، سنصوت على خروجك فى نوفمبر"، فى إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصف المتظاهرين فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا بالسفاحين والبلطجية، مهددا بإطلاق النار عليهم، وكشف ترامب فى تغريداته، إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له أن الجيش سيدعمه فى إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة، قائلا: "لا أستطيع الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية عظيمة مثل مينيابوليس، هناك افتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالى جاكوب فراى، الضعيف جدًا، بإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطنى وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".